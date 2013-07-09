Житомирщина: на месте, где дети собирали металлолом, нашли 25 мин

В селе Печановка Романовского району Житомирской области 8 июля обнаружено 25 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГСЧС в Житомирской области, снаряды помогла найти детвора.

Дети игрались рядом со старым заводом, искали металлолом. Житель Романова решил прогнать их с завода и посмотреть, что же они там искали. Мужчина нашел 5 артиллерийских мин времен ВОВ. О своей опасной находке он сообщил председателю сельского совета, а тот в свою очередь в оперативно-спасательный подраздел. По приезду спасатели обнаружили еще 20 снарядов того же периода.

Выезд группы пиротехнических работ по уничтожению опасных предметов запланирован на 10 июля.

На месте происшествия в настоящее время дежурит милиция.