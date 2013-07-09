23-летняя женщина хотела выброситься из окна вместе с младенцем

В Червонограде Львовской области 23-летняя женщина с дочуркой 2013 года рождения закрылась в квартире и угрожала покончить жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской облгосадминистрации, 8 июля в городе Червонограде спасатели оказывали помощь по открытию дверей квартиры на втором этаже 4-этажного жилого дома, где закрылась 23-летняя жительница города Червонограда со своей дочуркой и угрожала покончить жизнь самоубийством.

Тут же пожарно-спасательным отделением была предоставлена лестница для работников милиции, которые через окно добрались в помещение и предотвратили попытку суицида.

Обстоятельства происшествия расследуются, выясняется, что подтолкнуло молодую женщину к попыткам суицида.