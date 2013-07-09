На Львовщине ищут детей, которые пошли на реку и пропали

В Львовской области ищут трех подростков, которые 8 июля пошли искупаться в реке Стрый, и до сих пор не вернулись.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации, 8 июля в 16.45 местные жители сообщили, что на берегу реки Стрый возле Явирской ГЭС обнаружена одежда и мобильные телефоны трех подростков, жителей села Розлуч Турковского района, которые около 13.00 пошли искупаться в реке Стрый.

В 18.00 были начаты поиски исчезнувших подростков силами работников милиции, спасателей и местных жителей.

По состоянию на 6.00 9 июля поиски безрезультатны, поисковые работы будут продолжены.