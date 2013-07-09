Львовщина: после свадьбы гости попали в инфекционку

Во Львовской области после празднования свадьбы с пищевым отравлением госпитализировано 5 человек.

Как сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты населения Львовской ОГА, среди потерпевших – 8-летний ребенок.

Как отмечается в сообщении, в течение 7-8 июля в инфекционное отделение Червоноградской центральной городской больницы с признаками пищевого отравления было госпитализировано 5 человек. Все потерпевшие были гостями на свадьбе, проходившей 6 июля в ресторане «Акварель» в городе Жовква Львовской области.

Госпитализированные – жители города Сосновка Червоноградского городского совета (3 человека), жительница села Гута Волынской области и житель города Брест (Республика Беларусь). Потерпевшим предоставляется необходимый объем медицинской помощи. Их состояние средней тяжести.

Причины вспышки инфекции устанавливаются. Специалистами Главного управления Госсанэпидслужбы во Львовской области проводится эпидрасследование по факту происшествия.