В Карпатах создан спасательный пост для безопасности туристов

На горе Поп Иван в Карпатах создан отдельный спасательный пост для обеспечения безопасности туристов.

Как сообщили УНИАН в областном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 7 июля состоялось восхождение на гору Поп Иван делегации, в которую входили представители управления ГСЧС в Ивано-Франковской области, Прикарпатского национального университета имени В.Стефаника, Варшавского университета (Республика Польша), Ивано-Франковского облсовета, облгосадминистрации, где был торжественно подписан договор о сотрудничестве между Управлением ГСЧС в области и Прикарпатским национальным университетом им. В.Стефаника о создании отдельного спасательного поста. По словам начальника управления ГСЧС в Ивано-Франковской области полковника службы гражданской защиты Владимира Монашеского, создание отдельного спасательного поста в районе Черногорского хребта даст возможность обеспечить безопасность туристов на маршрутах, значительно сократить время прибытия спасателей к месту нештатной ситуации и своевременно оказать помощь людям, которые в ней нуждаются.

Справка УНИАН. Астрономическая обсерватория на горе Поп Иван, которая в народе получила название «Белый слон», начала свою работу в 1938 г. как обсерватория Варшавского университета. Во время Второй мировой войны и в послевоенный период была сильно повреждена, от нее остались только руины. В начале 2005 года Ивано-Франковская областная государственная администрация и Ивано-Франковский городской совет выделили средства на реализацию проекта восстановления здания обсерватории, а Прикарпатский национальный университет имени В.Стефаника совместно с Варшавским университетом, на основе оценки ученых-астрономов, решили восстановить обсерваторию как исследовательско-образовательный центр для студентов и ученых этого направления, который будет действовать на протяжении весны-лета. Прикарпатский национальный университет имени В.Стефаника совместно с Ивано-Франковской облгосадминистрацией, Управлением Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области, Верховинской райгосадминистрацией подготовили комплексный проект восстановления обсерватории «Белый слон», основной задачей которого является подготовка здания обсерватории на горе Поп Иван к использованию в качестве станции для поисково-спасательного подразделения, исследовательской базы по мониторингу окружающей среды, в качестве метеорологической и сейсмологической базы, а также научно-исследовательских станций по астрономии, физике, химии, биохимии, фармацевтике, биологии, экологии, геологии, географии и археологии.