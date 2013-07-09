На Донетчине из-за обвала недостроя чуть не погибли дети

В Донецкой области из-за обвала в недостроенном здании пострадали трое подростков.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

В частности, как отмечается в сообщении, вчера, 8 июля, в 20.20 спасатели получили информацию о том, что в Шахтерском районе г. Кировское, на ул. Железнодорожной, 111, в недостроенном здании частного жилого дома произошел обвал бетонной стяжки пола в подвальное помещение. Под завалом находились трое детей.

Спасатели подняли бетонную стяжку, разобрали остатки завала, освободили пострадавших детей и передали их работникам скорой медицинской помощи.

«В результате происшествия пострадали трое подростков (один 13-ти и двое 14-ти лет), которых с многочисленными травмами доставили в больницу», - говорится в сообщении.