На Донетчине из-за обвала недостроя чуть не погибли дети
10:09, 09 июля 2013Новости регионов
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Двое в больнице с тяжелыми травмами
В Донецкой области из-за обвала в недостроенном здании пострадали трое подростков.
Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
В частности, как отмечается в сообщении, вчера, 8 июля, в 20.20 спасатели получили информацию о том, что в Шахтерском районе г. Кировское, на ул. Железнодорожной, 111, в недостроенном здании частного жилого дома произошел обвал бетонной стяжки пола в подвальное помещение. Под завалом находились трое детей.
Спасатели подняли бетонную стяжку, разобрали остатки завала, освободили пострадавших детей и передали их работникам скорой медицинской помощи.
«В результате происшествия пострадали трое подростков (один 13-ти и двое 14-ти лет), которых с многочисленными травмами доставили в больницу», - говорится в сообщении.
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