В киевской больнице загорелся лифт

Вчера произошел пожар в Киевской городской курортной бальнеологической больнице профсоюзов Украины

В службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в четырехэтажном корпусе Киевской городской курортной бальнеологической больницы профсоюзов Украины на ул. Попудренко, 34.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в городе Киеве, по приезду днепровских спасателей стало известно, что возгорание вызвало короткое замыкание электропроводов в электродвигателе в лифтовом помещении больницы.

Пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.