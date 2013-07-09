В Киеве с начала года восстановлены права более 18 тыс детей

В Киеве при вмешательстве прокуратуры с начала этого года восстановлены права более 18 тыс. детей и возмещено в их пользу 6 млн. грн.

Об этом сообщил прокурор Киева Николай Бескишкий на заседании коллегии по итогам работы органов прокуратуры в I полугодии 2013 года, проинформировали УНИАН в пресс-службе столичной прокуратуры.

«По результатам проведенных проверок соблюдения требований законодательства в сфере охраны жизни и здоровья детей в текущем году прокуратурой восстановлены права более 18 тысяч детей, в их пользу возмещено 6 млн. гривен», – отметил Бескишкий.

Он также подчеркнул, что в этом году при вмешательстве прокуратуры в коммунальную собственность возвращено более 9 тыс. м² помещений заведений образования и оздоровления, которые были незаконно отчуждены.

Кроме того, как отметил Бескишкий, на протяжении первого полугодия 2013 года за нарушение требований законов в сфере защиты прав и свобод детей органами столичной прокуратуры начато 21 уголовное производство, из которых 10 - по фактам совершения правонарушений должностными лицами органов власти и местного самоуправления.

«В настоящее время в производстве судов находится 26 исковых заявлений в интересах детей на общую сумму около 66 млн грн», - сказал прокурор города.