Во Львовской области опасная болезнь поразила двух людей

В Львовской области за первое полугодие этого года зарегистрированы два случая заболевания людей дирофиляриозом. Опасная болезнь, которую переносят комары, поразила жителей Пустомытовского и Бродовского районов области.

Об этом сообщили УНИАН в главном управлении Госсанэпидслужбы в Львовской области.

Как отмечается в сообщении, дирофиляриоз – это опасное заболевание, которое распространено среди животных (собак, котов, некоторых диких млекопитающих), но в последнее время в Украине участились случаи этого заболевания и среди людей.

Животное от животного и человек от животного заражаются через укус комара. Непосредственно от животного человек заразиться не может, опасности для окружающих больной также не представляет. Заражению дирофиляриями подвергаются люди разного возраста. В организме человека паразит растет медленно и достигает достаточно больших размеров примерно через 6 месяцев.

Дирофиляриоз обусловлен Dirofilaria repens - тонким нитевидным паразитом, который может достигать до 30 см в длину и локализуется преимущественно в подкожной клетчатке. В зараженном организме животного паразиты достигают половой зрелости и за сутки рожают до 5 тыс. личинок, которые циркулируют в крови.

Первые симптомы заболевания: болезненная, возможно подвижная опухоль (уплотнение), в месте локализации которой чувствуется зуд, боль и жжение. Характерным симптомом заболевания является миграция паразита под кожей до 30 см за сутки. Также могут наблюдаться головная боль, слабость, тошнота, повышенная температура тела. Очень часто поражается орган зрения: кожа век, конъюнктива, глазное яблоко. Преобладает правостороняя локализация, особенно при поражении глаз, лица и рук.

Во всех случаях необходимо хирургическое удаление паразита.

Профилактика — защита от укусов комарами.