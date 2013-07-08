На компьютерном томографе в Львовском онкоцентре обследовано уже 10 тыс пациентов

Три года назад во Львовском онкоцентре был установлен 24-срезовый компьютерный томограф, предназначенный для диагностических обследований в онкологии, а также для планирования лучевой терапии у пациентов.

Как сообщили УНИАН в Благотворительном фонде Рината Аметова "Развитие Украиы", аппарат был передан области фондом в рамках программы «Рак излечим».

Ежемесячно на томографе в среднем проходят обследование и осуществляют планирование дальнейшей лучевой терапии (брахитерапии) до 13-15 пациентов, это почти 10 000 пациентов за три года. Заботясь о доступности обследования для пациентов, Фонд регулярно передает Львовскому онкоцентру контрастные вещества, шприцы для инжекторов, рентгеновские пленки и другие материалы, крайне необходимые для получения и сохранения высококачественных изображений. Снимки, полученные на компьютерном томографе, становятся частью научных статей и презентаций врачей Львовского онкоцентра.

В этом году в рамках программы «Рак излечим» в июле-августе будет введено в эксплуатацию еще три компьютерных томографа в Западной Украине - в Тернопольской, Черновицкой и Волынской областях.

На томографе работает профессиональная команда специалистов онкоцентра: два врача и два рентген-лаборанты во главе с заведующим кабинетом компьютерной томографии Юрием Мыляном.