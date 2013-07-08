В Одессе разрешено купаться на всех пляжах

В Одессе с сегодняшнего дня, 8 июля, разрешено купаться на всех пляжах.

Как сообщили УНИАН в управлении информации Одесского городского совета, запрет снят городским управлением Санитарно-эпидемиологической службы.

«Основанием для такого решения стали результаты исследования проб воды: по бактериологическим и иным показателям качество морской воды отвечает всем нормам», - сообщили в управлении.

Следующий забор проб морской воды городским управлением СЭС назначен на 11 июля.

Как сообщал УНИАН, с 1 июля в Одессе городское управление Санитарно-эпидемиологической службы на всех пляжах запретило купаться из-за несоответствия воды нормам. Причина загрязнения - обильные дожди, прошедшие накануне.

С 8 по 13 июня в Одессе также было запрещено водопользование в связи с проливным дождем, прошедшим 7 июня.

На балансе управления инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского городского совета 35 искусственных пляжей, разделенных на 71 участок. Общая протяженность береговой линии Одесса - 20 км 540 м, из них на 13,5 км установлены противооползневые сооружения.