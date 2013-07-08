В Бахчисарайском районе Крыма утонул россиянин

В Крыму гражданин России утонул в искусственном водоеме в Бахчисарайском районе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления ГСЧС, инцидент произошел 7 июля.

Группа подростков увидела, что 27-летний житель Удмуртии пропал, купаясь в воде. Мужчину нашли в 50 метрах от берега, вытащили из водоема и вызвали «скорую». Врачи констатировали смерть.

«Водоем не пригоден для купания и отдыха, оборудован предупредительными знаками», - сообщили в пресс-службе.