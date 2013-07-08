В Житомире разбился 2-летний мальчик

В Житомире в микрорайоне Полевая площадь 7 июля двухлетний мальчик разбился насмерть, выпав из окна многоэтажки.

Как сообщила УНИАН сотрудник Отдела общественных связей УМВД Украины в Житомирской области Ольга Номерчук, сообщение об этом происшествии поступило правоохранителям Королёвского райотдела милиции Житомира 7 июля.

«Ребенок выпал из окна квартиры на третьем этаже многоэтажки, это - малолетний ребенок, мальчик 2011 года рождения. В результате полученных при падении травм ребенок погиб. Данное происшествие внесено в Единый реестр досудебных расследований. Милиция устанавливает обстоятельства происшествия», - уточнила Номерчук.

Как сообщал УНИАН, из-за невнимательности родителей в июне этого года в Житомирской области из окон выпало двое детей: трехлетний ребенок выпал с второго этажа через москитную сетку, еще один, также через такую сетку, выпал с 5 этажа.