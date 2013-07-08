В Житомире с 9 по 10 июля нельзя будет пить воду из крана без предварительного кипячения из-за дезинфекции водопроводных сетей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КП "Житомирводоканал".

Согласно сообщению, с 10.00 часов 9 июля до 08.00 часов 10 июля будет проводиться дезинфекция водопроводных и распределительных водопроводных сетей Житомира.

Из-за этого в указанный период жителям Житомира не рекомендуют использовать воду из крана в качестве питьевого или для приготовления еды без предварительного кипячения. Чистка, промывка и дезинфекция резервуаров чистой воды водопроводных насосных станций, а также водопроводных сетей — это санитарные мероприятия КП "Житомирводоканала".

Дезинфекцию водопроводных сетей города водоканал провел на прошлой неделе.

"Проведение усиленных санитарно-профилактических мероприятий связано с ухудшением качества воды в реке Тетерев, в связи со значительным повышением дневной температуры", - поясняют в КП " Житомирводоканал".

Как сообщал УНИАН, с 30 июня жители Житомира жаловались в КП «Городской информационный центр» Житомирской городской СЭС на то, что из кранов течет чистая внешне вода, но с резким болотным запахом. Такое явление наблюдается, в частности, в многоэтажках по улицам Гагарина, Шелушкова, Вокзальная и другим.

Специалисты КП "Житомирводоканал" поясняли неприятный запах воды сезонным цветениям водорослей в местах ее забора. Там также уточняли, что "вода, которая выходит из очистительных сооружений водопроводного комплекса станции второго подъема Коммунального предприятия "Житомирводоканал" отвечает действующим санитарным нормам".

4 июля Государственная санитарная служба в Житомирской области сообщила, что вода в квартирах Житомира не отвечает санитарным нормам. В частности, из 20 образцов питьевой воды, которые исследовались Житомирским горрайонным отделом ГУ «Житомирский областной лабораторный центр Госсанэпидслужбы Украины», отклонение от госстандарта специалисты нашли в 14 пробах. Речь идет о "показателях мутности, цветности и отсутствии остаточного связанного хлора".

Внеплановая проверка водоочистительных сооружений первого и второго подъемов КП «Житомирводоканал» по ул. Черняховского, 120 довела, что с 20 июня в Житомире качество воды в водохранилище «Отсечное» ухудшилось по показателям содержания марганца.

Специалисты санэпидемстанции не исключают, что это может быть следствием резкого повышения температуры воздуха, что привело к цветению воды в водоемах.

СЭС рекомендовала КП «Житомирводоканал» ввести жесткий режим водоподготовки, а также применять повышенные дозы хлора и реагентов .

КП "Житомирводоканал" также получил указание с требованием немедленно обеспечить квартиры житомирян качественной питьевой водой.