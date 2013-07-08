Смотровая площадка в Мариинском парке Киева - опасна

Пребывание на смотровой площадке в Мариинском парка Киева является опасным в связи с оползнем.

Об этом сообщило коммунальное предприятие “Дирекция реставрационно-восстановительных работ” в ответе на запрос агентства УНИАН к Киевской горгосадминистрации.

В ведомстве не исключают частичного или полного перекрытия движения на Парковой дороге с целью предотвращения аварийной ситуации, которая может сложиться в связи с возможным оползнем.

В КП сообщают, что площадка ограждена забором для предотвращения оползня на склонах Днепра и с целью укрепления склонов для дальнейшего предотвращения последствий техногенно-экологической опасности.

На данное время КП “Дирекция реставрационно-восстановительных работ” проводит инженерно-геологические изыскательные работы, которые дадут возможность определить степень возможного риска оползня.

КГГА планирует проведение противоаварийных работ с целью предотвращения оползня, а также разрушения смотровой площадки за счет разных источников финансирования. Работы планируется завершить до конца декабря 2013 года.

Как сообщал УНИАН, 6 июня 2012 года на Парковой дороге была открыта вертолетная площадка - вертодром «Днепр-1» Центра административно-деловой авиации.

По данным пресс-службы Министерства инфраструктуры, тогда инвесторы сдали в эксплуатацию две очереди из пяти этого сооружения.

5 июня 2013 года в СМИ распространилась информация, что произошел оползень на Парковой дороге, невдалеке от Мариинского дворца.

В тот же день председатель КГГА Александр Попов назвал ситуацию с оползнем на Парковой дороге непростой, но не авральной. Он не исключил, что к работам по укреплению склона привлекут средства инвестора, который строил вертолетную площадку.