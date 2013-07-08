Житомирщина: ревнивый муж застрелил жену и наложил на себя руки

В Житомирской области мужчина застрелил жену и застрелился сам.

Как сообщили УНИАН в Отделе общественных связей УМВД Украины в Житомирской области, 7 июля, 38-летний житель Новоград-Волынского района Житомирской области на даче в Житомирском районе приревновал свою жену, спровоцировав с ней ссору. Во время ссоры он убил свою 26-летнюю жену выстрелом из зарегистрированного охотничьего ружья. После этого злоумышленник покончил жизнь самоубийством, выстрелив из того же ружья себе в грудь.

Правоохранители изъяли оружие. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство). Расследование продолжается.