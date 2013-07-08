Житомирщина: бабушка выращивала плантацию снотворного мака

В Новоград-Волынском районе Житомирской области участковые инспекторы милиции обнаружили на приусадебном участке 70-летней пенсионерки почти 2 тысячи растений снотворного мака.

Об этом сообщает сайт Министерства внутренних дел Украины.

Незаконные посевы были выявлены на огороде среди свеклы и тыкв. Огородные растения, маскировавшие мак, теперь уже не в состоянии была его закрыть. Когда правоохранители собрали и пересчитали весь «урожай», оказалось, что пенсионерка вырастила на огороде 1920 растений снотворного зелья. В этом году такое количество незаконных посевов мака, изъятого с одного участка, является рекордным для Украины.

Сведения о данном факте внесены в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч.2 ст.310 (Сев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. За незаконный посев наркосодержащего мака в количестве свыше пятисот растений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.