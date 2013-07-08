Херсонщина: женщина после укуса каракурта попала в реанимацию

В Херсонской области женщина после укуса каракурта попала в реанимацию.

Как сообщили УНІАН в пресс-службе управление ГСЧС в Херсонской области, в субботу 6 июля около 22.00 в Новотроицкую центральную районную больницу поступила 40-летняя жительница села Сивашское с диагнозом «укус каракурта». Паук укусил женщину на ее собственном огороде.

Пострадавшая в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении Новотроицкой ЦРБ.

Как уточнили в облуправлении ГСЧС, в текущем году от укусов каракуртов пострадало 4 человека. Смертельные случаи пока не зафиксированы.