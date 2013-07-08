В Киеве из-за жары вводят сиесту

Пока «перерыв на жару» касается лишь тех, кто работает на улице, – строителей, дорожных работников и сотрудников шиномонтажа, сообщают «Вести»

В прошлом году мэрия рекомендовала перерыв с 13 часов дня до 17, но при этом работать до 20-21 часа. В этом году работодатели пока думают, поскольку жара только начинается. «Мы не можем приказывать частным фирмам, они сами решают – делать длинный перерыв или нет», – отметил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий Голубченко.

Эксперты говорят, что фирмы и без властей откорректировали время работы. «Частные фирмы, которые строят коттеджи, уже давно ввели сиесту. Там работа начинается в 5 часов утра и длится до 12. Затем рабочие спят, купаются в реке, обедают. И снова приступают к работе в 18 часов», – рассказала руководитель исследовательского центра компании HeadHunter Ульяна Ходоривская.

Однако не все поддерживают такое нововведение. «Перерыв в жару – правильно, но делать это надо в течение всего лета, а не ситуативно. Ведь стройка – это производство», – считает застройщик Лев Парцхаладзе.

Перешли на более гибкий график и в «Киевавтодоре». «Мы беспокоимся о своих рабочих, поэтому если на улице жара, то работаем ночью», – рассказал генеральный директор «Киевавтодора» Петр Береговой.

По такому же графику начали работать и на шиномонтажах. «Клиенты в основном после работы приезжают, так что днем мы закрываем контору и спим», – говорит один из работников СТО.

В мэрии тоже мечтают о сиесте. «Кондиционеры не везде. Начальство ставит себе за свой счет, а что мы можем с зарплатой в 2-3 тысячи гривен? Спасаемся в коридоре, где есть сквозняк, а вообще, думаем попросить, чтобы нам изменили график», – рассказывает одна из сотрудниц.

Главный метеоролог Николай Кульбида советует вводить сиесту при температуре 33 градуса: «Такая погода у нас не редкость. Например, в выходные столбики термометра уже достигли этой отметки, в конце июля тоже будет очень жарко. Поэтому надо думать о том, чтобы адаптировать свой быт к таким температурам».