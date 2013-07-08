Хмельнитчина: женщину убила молния, попав в мобильник
11:37, 08 июля 2013Новости регионов
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Слушала музыку во время грозы
В Хмельницкой области женщина погибла от удара молнией.
Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 44-летняя женщина работала на огороде среди поля между селами Скнит и Клипачи и слушала музыку на мобильном телефоне. Молния попала в телефон, в результате чего женщина погибла на месте.
Тело погибшей направленно в судебно-медицинскую экспертизу города Нетешин.
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