Хмельнитчина: женщину убила молния, попав в мобильник

11:37, 08 июля 2013
Новости регионов
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Слушала музыку во время грозы

В Хмельницкой области женщина погибла от удара молнией.

 
Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям,  44-летняя женщина работала на огороде среди поля между селами Скнит и Клипачи и слушала музыку на мобильном телефоне. Молния попала в телефон, в результате чего женщина погибла на месте.
 
Тело погибшей направленно в судебно-медицинскую экспертизу города Нетешин.
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