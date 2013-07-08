Хмельнитчина: женщину убила молния, попав в мобильник

В Хмельницкой области женщина погибла от удара молнией.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 44-летняя женщина работала на огороде среди поля между селами Скнит и Клипачи и слушала музыку на мобильном телефоне. Молния попала в телефон, в результате чего женщина погибла на месте.

Тело погибшей направленно в судебно-медицинскую экспертизу города Нетешин.