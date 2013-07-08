В Херсоне 2-летнего мальчика раздавила насмерть ванна с водой

В Херсоне в воскресенье во дворе дома на 2-летнего мальчика во время игры упала ванна, наполненная водой.

Как сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям и гражданской защите населения Херсона, ребенок получил тяжелые травмы. Пострадавшего доставили в областную детскую больницу, где он скончался.

По факту смерти мальчика проводится проверка.