В Черкассах пройдут слушания об оптимизации медучреждений

8 июля по инициативе народного депутата от фракции «УДАР» Ирины Геращенко в Черкассах состоятся общественные слушания относительно оптимизации сети учреждений здравоохранения Черкасской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УДАРа.

Во время общественных слушаний планируется экспертное обсуждение процесса реорганизации больниц города Черкассы, Золотоношского, Шполянского, Лисянского, Смилянского, Каменского районов области, результаты от такого реформирования сети учреждений здравоохранения и пути и способы предоставления квалифицированной медицинской помощи для населения этих районов.

К участию приглашены народные депутаты Украины, председатели и депутаты местных советов, главные врачи учреждений здравоохранения, руководители профильных комиссий, департаментов и управлений Черкасского городского и областного советов, эксперты, представители СМИ и общественности.

Общественные слушания состоятся в сессионном зале Черкасского городского совета.