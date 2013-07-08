Днепропетровщина: в ДТП пострадало пятеро детей
09:40, 08 июля 2013Новости регионов
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Водитель не справился с управлением
В Днепропетровской области перевернулся легковой автомобиль: пострадало пятеро детей.
Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 6 июля в 13.40 вблизи с. Сорочино Петриковского района водитель легкового автомобиля «Мазда» не справился с управлением на повороте, вследствие чего транспортное средство перевернулось.
В ДТП пострадали 6 человек (из них 5 детей 2002-2005 г.р.), которые с травмами средней и легкой степеней тяжести госпитализированы.
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