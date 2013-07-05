В Киеве проверили организацию питания в детсадах

В Киеве за ненадлежащее отношение к организации детского питания привлечен к ответственности ряд должностных лиц.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, такие меры были приняты по результатам проверки организации питания детей в дошкольных учебных заведениях столицы, которая была проведена на протяжении 25 июня - 4 июля Департаментом образования и науки, молодежи и спорта КГГА.

По результатам проверок на трех директоров детсадов в Днепровском и Печерском районах было наложено административное взыскание и объявлены 15 выговоров ответственным работникам районных управлений образования в Дарницком, Днепровском, Деснянском, Оболонском, Печерском, Подольском, Святошинском и Соломенском районах.

Кроме того, по результатам расследования чрезвычайной ситуации в детсаде № 455 уволены повар, старшая медицинская сестра, а на и.о. заведующей заведения наложено дисциплинарное взыскание. Также произведена инвентаризация пищеблока и заменены кухонные столы, необходимый инвентарь (доски для сырой и готовой продукции), термометры для холодильников и часть кухонной посуды. Проведены санитарная очистка, а также необходимые карантинные мероприятия, в частности, дезинфекция помещения, замена посуды на кухне и оборудование пищеблока.

В то же время в столице продолжается работа над внедрением единой электронной системы контроля качества питания с привлечением родителей. Проводится тестирование программы «Электронный детский сад» на базе Печерского района. Она позволит вовлечь в единое информационное пространство столицы все дошкольные учебные заведения, даст возможность ознакомиться с двухнедельным и ежедневным меню детсада, технологией приготовления и энергетической ценностью блюд, которые будут готовить детям, выполнением натуральных норм, с поставщиками продуктов и др.

Как сообщал УНИАН, первый ребенок, который посещает 455-й детсад, был госпитализирован с признаками отравления в ночь на 19 июня. Всего пострадали 40 воспитанников детсада и один сотрудник заведения.