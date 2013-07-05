В Крыму пастух нашел 58 боеприпасов

В Джанкойском районе Крыма 3-4 июля нашли почти 60 боеприпасов времен Великой Отечественной войны в 50 метрах от жилых домов.

Как сообщила пресс-служба крымского управления ГосЧС, несколько боеприпасов обнаружил житель села Володино 3 июля при выпасе скота. Пастух обратил внимание на беспокойство коровы. "Она рыла копытом в земле углубление, там виднелась часть железного предмета. Отогнав животное от опасного места, молодой человек сообщил об опасной находке спасателям", - говорится в пресс-релизе.

До приезда пиротехников опасную находку охраняли милиционеры. Спасатели 4 июля при обследовании территории в 50 метрах от домов нашли 48 минометных мин 120 калибра, 6 артснарядов 105 калибра, минометную мину 82 калибра и артснаряд 37 калибра. В случае взрыва разлет осколков мог составить около 500 метров. Бойцы ГосЧС вывезли боеприпасы на полигон и уничтожили.