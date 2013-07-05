На Львовщине на автодороге столкнулись четыре иномарки

Во Львовской области на автодороге «Киев-Чоп» столкнулись четыре иномарки. В результате ДТП пострадали два пассажира, среди которых 12-летняя девочка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГАИ во Львовской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 4 июля, около 17.00, в селе Липники Пустомытовского района Львовской области.

Водитель автомобиля «Пежо Эксперт», 25-летний житель Николаевского района Львовской области, следовал в направлении города Чоп. По предварительной информации, мужчина не избрал безопасной скорости движения, не соблюдал дистанцию, к тому же был невнимательным за рулем. Как следствие «Пежо» въехал в микроавтобус «Фольксваген Т4», который шел впереди. После этого «Фольксваген Т4» столкнулся с легковым автомобилем «Фольксваген Поло», а тот – ударил «Фольксваген Пассат», который следовал в попутном направлении.

В итоге ДТП пострадали два пассажира автомобиля «Пежо» - 35-летняя женщина из Городокского района Львовской области и 12-летней девочки.

Девочка госпитализирована, пострадавшую женщину, после предоставления медицинской помощи, отпустили домой.

Обстоятельства ДТП расследуются.