Ривненщина: за контрабанду марганцовки осуждены 2 женщины

В Дубровицком районе Ривненской области за контрабанду из Беларуси 2,5 кг марганцовки, которая в Украине отнесена к прекурсорам для изготовления наркотиков, до пяти лет лишения свободы условно осуждены две гражданки Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в августе 2012 года на территории таможенного поста «Городище» сотрудники спецслужбы задержали двух жительниц Ривненской области во время пересечения государственной границы.

В ходе досмотра личных вещей женщин стражи порядка обнаружили спрятанное в спортивных сумках и расфасованное в полиэтиленовых пакетах порошкообразное вещество - перманганат калия. Всего было изъято 456 пакетов с прекурсором. В дальнейшем контрабандистки планировали реализовать его на территории нашего государства.