В Одессе эвакуированы 12 человек из-за частичного разрушения дома

В Одессе 4 июля эвакуированы 12 человек из-за частичного разрушения жилого дома.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей со СМИ и работы с общественностью главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

В 21.39 в спасательную службу Одессы поступило сообщение от жителей дома по улице Коблевская, 20 о частичном обрушении перестенка в подвальном помещении с последующим разрушением перекрытия между подвальным помещением и первым этажом жилого дома. Спасатели эвакуировали 12 жителей первого и второго этажей. Погибших и пострадавших нет.