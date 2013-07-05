Ивано-Франковщина: 10-летнего мальчика убил электротоком

В Ивано-Франковской области 10-летнего мальчика смертельно поразило электрическим током.

Как сообщили УНИАН в Государственной службе чрезвычайных ситуаций, 4 июля в с.Ильцы Верховинского района ребенка на собственном дворе поразило электрическим током от кипятильника. Мальчик умер сразу же на месте. Как выяснилось, мальчик пытался подогреть воду, чтобы умыться.