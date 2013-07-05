Милиционера, застрелившего человека в Севастополе, обследуют медики

Подозреваемый в совершении преступления - милиционер-охранник отдела государственной службы охраны, направлен на медицинское освидетельствование, после чего он будет доставлен в прокуратуру города для проведения первоочередных следственных действий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры города Севастополя.

Как отметили в пресс-службе, прокуратурой Севастополя начато досудебное расследование по факту умышленного убийства в ювелирном магазине, которое произошло в результате применения табельного оружия милиционером-охранником отдела государственной службы охраны.

По информации пресс-службы, 4 июля в 11 час. 10 мин. в дежурную часть отдела государственной службы охраны УМВД Украины в г. Севастополе поступил сигнал о срабатывании сигнализации в помещении одного из ювелирных магазинов города Севастополя, расположенного в Ленинском районе. Во время выезда оперативной группы в помещении магазина обнаружен труп гражданина Украины П., 1968 года рождения, охранника частного бюро охраны.

В настоящее время выполняются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие данного уголовного правонарушения.

Следователем прокуратуры г. Севастополя по данному факту в ЕРДР внесены данные об уголовном правонарушении и начато досудебное расследование по уголовному производству по факту умышленного убийства по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 115 ч.І УК Украины.

Как сообщал УНИАН, 4 июля в Севастополе сотрудник государственной службы охраны, который охранял магазин «Золотые перлы» по ул. Одесская, 29, застрелил частного охранника соседнего магазина.