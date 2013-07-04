Житомирщина: авто столкнулось с телегой, погибли 2 человека

В Житомирской области в результате столкновения автомобиля с телегой погибли два молодых человека.

Как сообщил УНИАН сотрудник пресс-службы Управления ГАИ Украины в Житомирской области Николай Яцкевич, «2 июля около 23.00 на 171 км автомобильной дороги Киев-Чоп водитель автомобиля Toyota Camry, житель города Киева, двигаясь в направлении города Ривне, совершил наезд на гужевую телегу, пересекавшую проезжую часть дороги справа налево относительно движения автомобиля».

По информации Яцкевича, житель Красноармейского района (1993 г. р.), управлявший телегой, погиб на месте происшествия.

Еще один мужчина, также житель Красноармейского района, который находился в телеге, от полученных травм умер в отделении Красноармейской центральной районной больницы.

По данному факту правоохранители проводят проверку.