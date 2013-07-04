В Киеве растет количество самоубийств

В Киеве стало больше людей, которые сводят счеты с жизнью.

Об этом сообщает «Свідомо» со ссылкой на информацию Главного управления Министерства внутренних дел.

Так, в 2011 году зарегистрировано 408 случаев самоубийств, тогда как в 2010 году 323 человека ушли из жизни по собственному желанию.

В 2012 году ситуация только обострилась. По данным милиции, в прошлом году зарегистрировано 452 самоубийства.

Ученые из Университета Стэнфорда установили: мужчины в три раза чаще совершают самоубийства, чем женщины. Чаще всего на суицид идут молодые, одинокие мужчины с низким уровнем образования. А вот для женщин значительным фактором риска является психическое расстройство.