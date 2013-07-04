Львовщина: вчера от укусов змей пострадали три человека

15:32, 04 июля 2013
Новости регионов
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Все - в состоянии средней тяжести

Во Львовской области за прошедшие сутки от укусов змей пострадали три человека.

 
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ ГСЧС во Львовской области.
 
Как отмечается в сообщении, 3 июля в оперативно-диспетчерскую службу главного управления ГСЧС Украины во Львовской области поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение Сколевской центральной больницы с диагнозом „укус змеи”, поступила 53-летняя жительница города Мукачево Закарпатской области. По данным медиков потерпевшая находится в состоянии средней тяжести.
 
В этот же день, в скорую медицинскую помощь с диагнозом „укус змеи” обратился 43-летний житель села Кривое Сколевского района Львовщины.
 
3 июля в 19.50 в реанимационное отделение Сколевской ЦРБ с предварительным диагнозом „укус змеи” поступил 46-летний житель города Львова. На данный момент мужчина находится в состоянии средней тяжести.
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