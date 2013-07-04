Возле столичной больницы скорой помощи нашли снаряд

При проведении капитального ремонта автодороги по улице Куреневская в Киеве, напротив больницы скорой медицинской помощи, строители обнаружили артиллерийский снаряд диаметром 76 мм времен Великой Отечественной войны.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Киеве, на территории Пуща-Водица по улице Краснофлотской, 21-А также была обнаружена ручная граната времен ВОВ.

Группа пиротехнических работ 1-го Специального регионального центра быстрого реагирования оперативно-спасательной службы Гражданской защиты ГСЧС Украины изъяла найденные боеприпасы и обезвредила их на полигоне.

Соблюдение элементарных правил безопасности при нахождении этих устройств и профессиональные действия пиротехников смогли предупредить несчастные случаи, отмечают в столичном главке ГСЧС.

Всего с начала года на территории Киева изъято и уничтожено 582 взрывоопасных предмета времен ВОВ. В частности, 93 артиллерийских снаряда, 39 минометных мин, 5 ручных гранат, 3 взрывателя, 1 противотанковая мина, 1 аварийная бомба и 440 стрелковых патронов.

Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве предоставляет рекомендации жителям и гостям столицы при обнаружении боеприпасов. Первое, немедленно на безопасном расстоянии сообщить о находке дежурным службам 101 и 102; не приближаться к предмету, не касаться и не передвигать его, не подпускать к находке других людей, прекратить все виды работ в районе обнаружения взрывоопасного предмета, а также не пользоваться средствами радиосвязи и мобильными телефонами (они могут спровоцировать взрыв).

Главное – дождаться прибытия специалистов, указать место находки и сообщить время ее обнаружения, отмечают в пресс-службе.