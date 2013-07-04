Одещина: сирот обещают обеспечить жильем

Одесский областной совет утвердил Программу обеспечения жильем детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, на 2013-2015 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение депутаты областного совета приняли сегодня, 4 июля, в ходе сессии.

Согласно документу, цель программы - обеспечение детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также лиц из их числа жильем и социальными общежитиями после завершения срока пребывания в семьях опекунов, попечителей, приемных семьях, детских домах семейного типа, детских заведениях для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также после окончания учебных заведений.

Финансирование программы в объеме 153 млн 580 тыс. грн предполагается за счет средств областного, городских и районных бюджетов в пределах имеющегося финансового ресурса и за счет других источников, не запрещенных законодательством.

Средства, необходимые на приобретение жилья, рассчитаны исходя из того, что, по прогнозным показателям, в Одесской области количество детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые достигнут совершеннолетия в 2013-2015 годах и должны быть обеспечены жильем, составит около 1,5 тыс. человек, прогнозный показатель опосредствованной стоимости строительства жилья по области на 2013 год - 5 тыс. 84 грн за 1 кв. и норма жилой площади, предусмотренная ст. 47 Жилищного кодекса Украинской ССР - 13,65 кв. м на одно лицо.

Программа включает три направления деятельности: приведение в надлежащее состояние жилых помещений, которые находятся в собственности детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки; обеспечение таких лиц благоустроенными жилыми помещениями для постоянного проживания; формирование жилого фонда для дальнейшего обеспечения жильем детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.