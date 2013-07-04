Черкащина: в реке утонул 5-летний ребенок
13:23, 04 июля 2013Новости регионов
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Гулял без присмотра
В Черкасской области в селе Великая Яблуневка Смелянского района 3 июля около 18.30 в реке Тясмин утонул 5-летний мальчик.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УГСЧС в Черкасской области, мальчик отдыхал в селе у дедушки и бабушки. Оставшись во дворе без присмотра взрослых, ребенок пошел к реке, которая течет неподалеку. Мальчик влез на поросшие мхом камни, поскользнулся, и оказался в воде. На детский крик прибежали родные и соседи, однако найти ребенка, который уже скрылся под водой, взрослым не удалось.
Водолазы Смелянского отделения областной коммунальной аварийно-спасательной службы нашли тело ребенка на 5-метровой глубине и подняли на поверхность.
Согласно сообщению пресс-службы, в Черкасской области это четвертый трагический случай с детьми на воде с начала года.
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