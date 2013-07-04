В Крыму ликвидируют последствия мощного селя

В курортном селе Морское в районе Судака (Крым) ликвидируют последствия селя.

Как сообщила пресс-служба крымского управления ГосЧС, 3 июля из-за сильных ливней река Шелен вышла из берегов, сошел сель.

«Из-за многодневных проливных дождей уровень воды в местной реке Шелен сильно поднялся. На 0,3 га подтоплен садовый участок. После окончания дождя уровень воды спал до нуля», - говорится в пресс-релизе. Жертв нет.

Как передает корреспондент УНИАН, местные жители пишут в социальных сетях, что жители Морского с самого утра очищают пляж, выгребают мусор из моря, распиливают поваленные деревья, продвигаясь выше по руслу реки.

ГосЧС также сообщает, что в результате ливня, прошедшего 3 июля, подтоплены частные дома в Кировском (10 построек), Бахчисарайском (4) и Первомайском (7) районах. Ведется откачка воды.