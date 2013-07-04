16-летнего юношу ранили во время сбора ягод в лесу

В Ивано-Франковской области 16-летний юноша получил огнестрельное ранение от своего товарища во время сбора ягод в лесу.

Как сообщили УНИАН в прокуратуре Ивано-Франковской области, которая осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетнему, 3 июля медики Перегинской больницы Рожнятовского района сообщили правоохранителям о том, что к ним доставлен 16-летний юноша с огнестрельным ранением.

В ходе досудебного расследования установлено, трое несовершеннолетних собирали в лесу ягоды. Один из них достал из своего рюкзака пистолет и случайно выстрелил в другого парня. Пуля попала в грудную клетку и повредила правое легкое.

Как установлено следователями, пистолет не является огнестрельным оружием и на его приобретение не нужно разрешение - этот предмет относится к развлекательно-тренировочным пистолетам.

В настоящее время парень находится в Областной детской больнице. Состояние потерпевшего стабильное.

По данному факту начато уголовное производство по статье 128 Уголовного кодекса Украины (неосторожное тяжелое или средней тяжести телесное повреждение) — наказывается общественными работами на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов или исправительными работами сроком до двух лет, или ограничением свободы сроком до двух лет. Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.

Расследование дела находится на контроле прокуратуры Рожнятовского района.