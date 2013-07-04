Вода в квартирах житомирян не отвечает санитарным нормам
12:11, 04 июля 2013Новости регионов
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Результаты проверки СЭС
В Житомире санэпидемстанция выявила, что вода в квартирах жителей города не отвечает санитарным нормам.
Об этом УНИАН сообщили в главном управлении Государственной санитарной службы в Житомирской области.
Согласно сообщению, "в последнее время со стороны населения Житомира появились нарекания на качество питьевой воды из водопроводной сети, что подтверждено результатами лабораторных исследований воды, отобранной с 1 июля из распределительной сети в разных микрорайонах города".
Также отмечается, что из 20 образцов питьевой воды, которые исследовались Житомирским горрайонным отделом ГУ «Житомирский областной лабораторный центр Госсанэпидслужбы Украины», отклонение от госстандарта специалисты нашли в 14 пробах. Речь идет о "показателях мутности, цветности и отсутствия остаточного связанного хлора".
Из-за этого 2 и 3 июля специалисты управления провели внеплановую проверку водоочистительных сооружений первого и второго подъемов КП «Житомирводоканал» по ул. Черняховского, 120. Они проверяли соблюдение водоканалом требований Государственных санитарных норм и правил гигиенических требований питьевой воды.
Проверка доказала, что с 20 июня этого года в Житомире качество воды в водохранилище «Отсечное» ухудшилась по показателям содержания марганца.
Специалисты санэпидемстанции не исключают, что это может быть следствием резкого повышения температуры воздуха, что привело к цветению воды в водоемах.
Поэтому для обеспечения качественной очистки питьевой воды предприятию КП «Житомирводоканал» СЭС рекомендовала ввести жесткий режим водоподготовки, а также применять повышенные дозы хлора и реагентов.
Санэпидемстанция нашла также другие нарушения на КП «Житомирводоканал» действующего законодательства и обязала руководителей водоканала их ликвидировать.
КП "Житомирводоканал" также получил распоряжение с требованием немедленно обеспечить квартиры житомирян качественной питьевой водой.
Как сообщал УНИАН, с 30 июня жители Житомира жаловались в КП «Городской информационный центр» Житомирской городской СЭС на то, что из кранов течет чистая внешне вода, но с резким болотным запахом. Такое явление наблюдается, в частности, в многоэтажках по улицам Гагарина, Шелушкова, Вокзальная и другим.
Специалисты КП "Житомирводоканал" поясняли неприятный запах воды сезонным цветениям водорослей в местах ее забора. Там также уточняли, что "вода, которая выходит из очистительных сооружений водопроводного комплекса станции второго подъема Коммунального предприятия "Житомирводоканал", отвечает действующим санитарным нормам".
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