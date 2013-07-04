Николаевщина: в ДТП пострадал годовалый ребенок

В Вознесенском районе Николаевской области в ДТП пострадали три человека, среди которых годовалый ребенок. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГАИ Николаевской области.

Авария произошла около 7 часов утра 3 июля на 171 км автодороги Р-06 «Ульяновка - Николаев». Водитель автомобиля «Toyota Prado», двигаясь из Вознесенска в направлении Новой Одессы, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Volkswagen LТ-28».

По предварительным данным, дорожно-транспортное происшествие произошло в результате того, что водитель автомобиля «Toyota» отвлекся от управления и не учел дорожную обстановку - частично закругленный участок дороги.

В результате ДТП, 32-летний водитель автомобиля «Toyota» и годовалый ребенок, а также 50-летняя женщина-водитель автомобиля «Volkswagen» с травмами различной степени тяжести были доставлены в Новоодесскую и Вознесенскую центральные районные больницы для оказания необходимой помощи.

Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.