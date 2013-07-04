В Макеевке открылся перинатальный центр

В Макеевке Донецкой области в городской больнице № 3 открылся перинатальный центр, на реконструкцию которого было потрачено свыше 6 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, роддом в этой клинике уже более 30 лет специализируется на преждевременных родах и имеет отделение по выхаживания недоношенных детей. Также здесь год назад впервые в регионе было открыто «Окно жизни» - специальный пункт, где матери могут анонимно оставить своего новорожденного ребенка.

На базе нового перинатального центра, коечной мощностью 120 мест, работают девять отделений, в том числе отделение для недоношенных и патологии доношенных новорожденных, акушерская реанимация, диагностический центр с телемедицинскими технологиями и лаборатория.

Помощь в центре будут предоставлять более 300 медицинских работников, из них 59 врачей и 140 средних медработников.

Перинатальный центр оснащен современным оборудованием (аппарат искусственной вентиляции легких, биохимические анализаторы, современные аппараты УЗИ), что позволит качественно оказывать квалифицированную медицинскую помощь матерям и детям.

Заведение будет обслуживать более 700 тысяч женщин и детей не только из Макеевки, но также из Харцызска, Тореза, Шахтерска, Снежного и из Амвросиевского района.

В Донецкой облгосадминистрации сообщили, что в прошлом году на охрану материнства и детства из областного бюджета было выделено более 46 млн грн, и из них свыше 6 млн грн - на реконструкцию и переоснащение данного перинатального центра.

В ОГА напомнили, что в прошлом году в Донецке был открыт областной перинатальный центр, а всего в регионе к концу текущего и в течение 2014 года должны появиться пять подобных заведений - в Краматорске, Горловке, Красноармейске, Мариуполе и Донецке. Ежегодно в области рождается около 40 тыс. детей, 3,5 тыс. из них - в Макеевке.