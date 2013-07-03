В кафе Николаева отравились студенты

Прокуратура Центрального района г. Николаева контролирует ход расследования уголовного производства, открытого по факту массового отравления студентов одном из кафе города Николаева.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры г. Николаева.

«По факту нарушения работниками кафе правил и норм, направленных на предотвращение инфекционных заболеваний и массовых отравлений в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения об уголовном правонарушении по признакам ч. 1 ст. 325 УК Украины (нарушение правил и норм, установленных в целях предупреждения эпидемических и других инфекционных заболеваний - наказывается штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом сроком до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет - УНИАН)", - отметила прокурор прокуратуры Центрального района г. Николаева Ирина Белоцкая.

По данным прокуратуры, 27 июня группа студентов из 15 человек решила отпраздновать окончание учебного заведения и получение дипломов. Молодежь заказала ужин в одном из кафе г. Николаева. После праздника, 29 июня, у семи молодых людей повысилась температура тела и они обратились в Николаевскую областную инфекционную больницу. Пострадавшим поставлен диагноз «острый гастроэнтероколит».

В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. Ход расследования прокуратурой района взят на контроль.

Как сообщал УНИАН, начальник главного управления Госсанэпидслужбы в Николаевской области Владимир Клочко сообщил журналистам, что в Николаевской области 11 человек госпитализированы с диагнозом сальмонеллез после посещения кафе «Приятное свидание» (9 потерпевших госпитализированы в Николаеве, еще по одному - в Березанке и Новой Одессе Николаевской области). По его словам, работники кафе не прошли должного санитарного обследования, и потому не имели права готовить пищу.