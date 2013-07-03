В школах Полтавщины откажутся от уличных туалетов

К 1 сентября в школах Полтавской области не должно остаться ни одного уличного туалета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Кременчуге заявил губернатор Александр Удовиченко.

По его словам, в области до сих пор в 63 школах туалеты находятся во дворах.

«Это холодные туалеты. А я ставлю задачу к 1 сентября чтобы все они были теплыми. Если такие туалеты не возможно в школах сделать, то мы поставим в них биотуалеты», - сказал Удовиченко.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября 2012 года председатель облгосадминистрации Александр Удовиченко в одной из школ Кременчуга заявил, что к 1 января 2013 года во всех школах области должны открыться внутренние туалеты.

По его словам, на тот момент в области 67 школ еще имели туалеты на улице.

В 2012 году в почти 300 сельских школах области сделали внутренние туалеты.