Житомирщина: женщина от ревности совершила акт самосожжения

В Житомирской области женщина от ревности после ссоры с мужем совершила акт самосожжения.

Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Ирина Романюк, в селе Малая Горбаша Новоград-Волынского района женщина 1979 года рождения пыталась сжечь себя заживо: облила себя бензином и зажгла спичку.

Сосед-спасатель набросил на женщину куртку, пытаясь помешать доступу воздуха. Другие соседи, которые также были очевидцами происшествия, вызвали скорую помощь. Женщина получила 35% ожогов тела и была доставлена в реанимационное отделение Новоград-Волынской горрайонной больницы. Вскоре ее перевели в Житомирский областной ожоговый центр.