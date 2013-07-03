Азовское побережье Донеччины загрязнили промышленными отходами

На Азовском побережье Донецкой области прокуратура выявила факт загрязнения земель заповедного фонда на Белосарайской косе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Мариуполя, предприниматели нанесли ущерб окружающей среде на сумму более 2 млн грн.

Мариупольская межрайонная прокуратура по надзору за соблюдением законов в природоохранной сфере провела проверку на территории Мелекинского сельсовета Першотравневого района, в ходе которой и были выявлены нарушения Земельного кодекса и Закона «О природно-заповедном фонде Украины».

Водно-болотные угодья международного значения «Залив и коса Белосарайская» площадью 1,58 га засорены промышленными отходами в результате строительства дороги к базе отдыха.

По словам прокурора Мариупольской межрайонной прокуратуры по надзору за соблюдением законов в природоохранной сфере Владимира Телиуса, данные по факту загрязнения внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.