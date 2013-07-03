В Луганске горел супермаркет

В Луганске пожарные подразделения через час ликвидировали пожар, возникший в двухэтажном здании супермаркета "Фуршет", расположенном неподалеку от местного автовокзала.

Как сообщили УНИАН в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, информация о возгорании поступила на пульт пожарной охраны сегодня в 03.56.

По прибытии на место происшествия спасатели установили, что горит внешняя обшивка супермаркета и пристройка с кондиционерами на площади 150 кв. м.

К работам по тушения привлекались 40 спасателей, а также 8 единиц специальной техники. В 05.14 пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

Огнем уничтожена внешняя обшивка супермаркета на площади 150 кв. м, повреждена металлическая конструкция рампы на площади 30 кв. м.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.