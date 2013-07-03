Столичные аптеки сегодня возобновят выдачу бесплатных лекарств

Директор департамента здравоохранения при КГГА Виталий Мохорев пообещал, что уже сегодня после обеда аптеки КП “Формация” возобновят выдачу бесплатных лекарств по рецептам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Мохорев сообщил после заседания коллегии КГГА.

“По моей информации, уже сегодня после обеда должны возобновить выдачу бесплатных лекарств (по рецептам КП “Формация” - УНИАН)”, - сказал Мохорев.

По его словам, сумма долга перед КП “Формация” составляет около 14 млн грн. Он сообщил, что это задолженность, которая сложилась с начала этого года.

“Полную сумму долга одновременно отдать не удастся. Да и “Фармация” так вопрос не ставит. Мы сейчас работаем над решением этой проблемы. Казначейство города пообещало нам пропустить определенную сумму денег, чтобы снять эту проблему”, - сказал директор департамента.