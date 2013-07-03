Киевщина: разоблачен директор медцентра - "продавал" справки

В Киевской области разоблачен директор медицинского центра, который требовал взятки за справки для получения водительских удостоверений.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киевской области, во время следственных действий, проведенных в рамках уголовного производства, отрытого прокуратурой города Белая Церковь Киевской области по ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки), работники сектора государственной службы борьбы с экономической преступностью Броварского горотдела милиции «на горячем» задержали 42-летнего директора медицинского центра.

Мужчина требовал и извлек неправомерную выгоду в сумме 30 тыс. грн за оформление медицинских справок от более чем 80 граждан для получения водительских удостоверений – без предоставления обязательных справок от психиатра, нарколога и без соответствующего заключения медицинской комиссии.