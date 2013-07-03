В Кировограде судят врачей за неоказание медпомощи

В Кировограде в отношении врачей, которые не оказали медицинскую помощь больному открытой формой туберкулеза, начато уголовное производство.

Как сообщает прокуратура Кировоградской области, бывший заключенный, больной туберкулезом, пролежал на территории областной противотуберкулезной больницы несколько дней. При этом никаких мер медицинский персонал не предпринимал, и пациент даже не был осмотрен для оценки его состояния.

«Больной, который находился на грани смерти, не был госпитализирован, поскольку главный врач противотуберкулезной больницы требовал от него официального направления на лечение от другого медицинского учреждения, - сказал первый заместитель прокурора области Сергей Жолонко. - Нарушение основных принципов здравоохранения медицинскими работниками этого заведения привело до смерти человека».

Назначен ряд экспертиз, в частности, судебно-медицинская, которая должна установить причинно-следственную связь между смертью больного и непредоставлением ему помощи.

Кроме того, работники прокуратуры в порядке надзора осуществляют проверку в данном лечебном заведении на предмет соблюдения законодательства о здравоохранении.

Расследование находится на контроле руководства прокуратуры области.