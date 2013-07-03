На Тернопольщине не хватает средств на топливо для "скорых"

В Тернопольской области из-за отсутствия областного бюджета Центрам экстренной медицинской помощи не хватает средства на зарплаты и топливо.

Как сообщил корреспонденту УНИАН и.о. директора областного Центра экстренной медицинской помощи Михаил Джус, «в настоящее время зарплату за июнь получили лишь в Черткове. Все остальные районы ждут. Ситуация затруднительная, нам не хватает средств ни на зарплаты, ни на топливо, ни на медикаменты. Сейчас мы финансируемся по 1/12 и это создает довольно много проблем».

По его словам, из-за нехватки средств топливо "скорые" получают исключительно благодаря договоренностям с поставщиками.

«По Тернополю "скорая" за топливо задолжала уже 300 тыс. грн. В районах – аналогичная ситуация, «скорая» выезжает лишь потому, что люди идут нам навстречу и дают горючее в долг», – констатирует Джус.

Он добавил, что до конца года на зарплаты работникам центров экстренной медпомощи области не хватает 17 млн. грн, на топливо, медикаменты, запчасти – 12 млн. грн.

«Нам также не хватает денег на страхование автомобилей и работников, тогда как должны быть обязательные страховки. Тем более, мы видим, что происходит в государстве, когда есть случаи, что нападают на работников «скорых». Кроме того, чтобы районные центры экстренной медицинской помощи могли пользоваться предоставленными им помещениями, нужно решение сессии облсовета, что он берет их на свой баланс. И здесь тоже имеем проблему», – сказал и.о. директора.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 июля, в очередной раз не состоялась сессия Тернопольского областного совета, которая из-за отсутствия кворума не проходит с декабря 2012 года.

Проведение сессии блокируют представители оппозиционных сил, главным образом от ВО “Свобода” в знак протеста против того, что ТИК за два года до сих пор не ввела 19 новых депутатов. ТИК же не может собраться на свое заседание для введения депутатов, поскольку не приходят представители провластных партий, которые имеют большинство в ТИК.

Из-за блокирования работы ТИК и областного совета до сих пор не принят бюджет Тернопольской области.

Поскольку Тернопольский облсовет является недееспособным, реорганизация скорой помощи в Центры экстренной медицинской помощи состоялась в Тернопольской области распорядительным решением председателя ОГА.

При этом финансируются они по 1/12 от прошлого года, из-за чего возникают существенные трудности в функционировании центров.